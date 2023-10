Ilcontinua a stupire. La squadra di Eusebio di Francesco, mette un altro tassello importante nella sua corsa salvezza, che oggi fa sperare i tifosi in qualcosa che va oltre la semplice fuga dalla retrocessione. Lo scontro con il Verona, andato in scena oggi nella fortezza del, ha messo in evidenza ancora una volta il carattere della vincitrice della scorsa Serie B aggiungendo 3 punti al già ricco bottino. E ora il "Frosinone dei giovani" inizia adella formazione ciociara.Nella vittoria contro il Verona il timbro è ancora una volta quello di, tra i protagonisti di questo inzio-lampo di stagione e autore oggi del secondo gol del suo campionato, oltre ad un palo che gli nega la gioia della doppietta. La, che ha ceduto l'argentino in prestito al Frosinone questa estate,e studia le mosse per il futuro. La stagione a Frosinone, che gli sta dando la possibilità di, non può che far bene alla crescita del classe 2003, stella della rosa che con. Soulé, inoltre, è ildel campionato ad essere stato(2 reti e 1 assist). Una manna dal cielo per Di Francesco, che nel post-partita della sfida col Verona ha sottolineato: "E' una fortuna avere dei giocatori così giovani, dalla 'mente pulita', che non hanno preconcetti e si vogliono mettere a completa disposizione". Non solo Soulé, perché lo stesso- autore dell'altro gol nel 2-1 sul Verona -è un profilo assai interessante: il classe 2002 brasiliano - a soli 21 anni - ha nel suo curriculum squadre del calibro die sulle spalle una valutazione importante visti iper portarlo in Europa dal Flamengo. Alla prima chiamata da titolare ha risposto presente.Giovani sì, ma anche concreti. Sono, che catapultano la squadra di Di Francesco, a pari merito con il Monza settimo e ad un solo punto dalla zona Europa chiusa dall'Atalanta. Ma quel che sorprende non sono i tanti punti messi in tasca, ma la, nonostante le avversarie importanti che hanno calcato il terreno frusinate. Prima la vittoria sull', poi quella sule il pareggio con la. Ed oggi un nuovo capitolo, con la vittoria ai danni del, che porta ail bottino raccolto davanti ai propri tifosi. Il tutto, sempre all'insegna del bel gioco.