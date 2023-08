Era arrivato un interessamento, un sondaggio dalle parti di Craven Cottage per Moise Kean: il Fulham pareva volerlo ingaggiare per il dopo Mitrovic, volato in Arabia. Ma Marco Silva, il tecnico degli inglesi, è intervenuto in conferenza stampa per raffreddare il tutto, prendendo probabilmente in controtempo anche i propri dirigenti: "Non è una soluzione per noi. Non mi piace parlare di giocatori, ma voglio chiarire questa situazione". A questo punto, depennato il Fulham, all'ex Everton e Psg e alla Juve rimangono tre opzioni da esplorare sul mercato.



PISTA ANDALUSA - Il Siviglia è ancora in piedi, ma dalle parti del Sanchez Pizjuàn vorrebbero Kean in prestito e con parte dell'ingaggio (2,5 milioni) pagata dalla Juve. E' chiaro che in questi termini non ci sono molte possibilità di chiudere, ma il canale di comunicazione è aperto e le parti possono progredire con l'approssimarsi della chiusura del mercato.



DA MOU? - La Roma ha chiuso per Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen, ma l'infortunio di Abraham e la possibilità di far arrivare Marcos Leonardo dal Santos, semmai, solo a gennaio potrebbero indurre Tiago Pinto a fare un tentativo per sincerarsi della fattibilità o meno dell'affare.



ANCORA MONACO - Dopo l'affare Zakaria e l'acquisto di Singo, il Monaco potrebbe continuare a pescare a Torino: nel Principato cercano un attaccante, a maggior ragione dato che Boadu è in trattativa con il Bologna, e tra i papabili, oltre a Balogun del Chelsea, c'è anche Kean.