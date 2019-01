Con il primo giorno di mercato si sono già scatenate le prime voci di mercato attorno alla Sampdoria. A movimentare la situazione è stato Gregoire Defrel, attaccante blucerchiato che sarebbe molto appetito in Inghilterra. Almeno tre club starebbero seguendo il giocatore, tra cui il West Ham, il Watford e soprattutto il Fulham di Claudio Ranieri.



Stando a Il Secolo XIX però si tratterebbe più di voci diffuse ad arte, piuttosto che di reali interessamenti, anche perchè la situazione non è delle più semplici. La Samp eventualmente dovrebbe interrompere anticipatamente il prestito di Defrel dalla Roma, oppure decidere di pagare subito i 12,75 milioni promessi ai giallorossi (1,5 milioni sono già stati versati per il prestito oneroso) per poi imbastire una trattativa con la società londinese. Inoltre in caso Defrel dovesse lasciare la Samp a gennaio, andrebbe sostituito con un attaccante della stessa caratura. E Giampaolo considera fondamentali le sue caratteristiche per il gioco blucerchiato.



Bisogna inoltre tenere conto di un altro aspetto: il procuratore del francese, Pocetta, ha un legame estremamente solido con il presidente Ferrero, ed è difficile ipotizzare che stia trattando in gran segreto per portare Defrel lontano dalla Samp. La cessione dell'ex Sassuolo, insomma, si potrebbe concretizzare soltanto di fronte ad una richiesta dello stesso giocatore o del suo agente. E sino ad oggi, nessuno ha fatto pervenire una simile domanda sulle scrivanie di Corte Lambruschini.