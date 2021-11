Lasta stupendo tutti ed è una novità, almeno per quanto concerne il calcio:ma soprattutto la selezione che. Capito bene, nel mondodavanti a Inghilterra (51), Germania (50), Olanda (46) e Danimarca (45)​. Incredibile, se si pensa che il Canada vanta come suo miglior risultato sportivo, a livello internazionale,, quando uscì ai gironi. Benpoi il nulla.Fino allaGuidati dallodella Foglia d'Acero con le suei ragazzi terribili allenati da Johne poi passato ai maschi, stanno facendo faville.e ben più blasonate, USA e Messico, con la seria e concreta possibilità di guadagnarsi- Il calcio canadese ha saputo sfruttare al megliodove conta ben tre squadre, Toronto, Vancouver e Montreal, ma anchesoprattutto dall'Africa: esempi comenato a Calgary ed eleggibile per la nazionale ma desideroso di vestire la maglia dell'Inghilterra, ne sono l'esplicita concretizzazione.hanno potuto studiare e realizzarsi sportivamente nella nuova patria.- Propriioè uno dei protagonisti di questa ascesa:ha giànella storia della nazionale canadese​. Clamoroso, per lui che è arrivato: ora è uno degli esterni più veloci e forti del mondo. In attacco di fianco a lui giocacoi crisimi del fenomeno: un vero e proprio crack​: ilse lo è aggiudicato dai belgi delcon Les Dogues ha già vinto il titolo di campione di Francia e al momento èoltre ad essere seguito da top club europei, come- Ma non è finita qui. Ci sono anchesoprattuttodavanti a David:prima scelta al Draft del 2015 ed esploso aIn porta, serbo-canadese che ha deciso di vestire la maglia dei biancorossi: Insomma, una squadra di tutto rispetto, che può tranquillamente dire la propria anche in Qatar,con l'alfiere deiColin Fyfeora, a guidare la spedizione terminata con 0 punti, 0 gol fatti e 5 subiti, ora il Canada vuole essere protagonista.@AleDIgio89