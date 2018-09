Un’importante innovazione per quanto riguarda i diritti tv è stata portata dalla FC Diez Media. Lo sport media argentino ha acquistato per oltre un miliardo di euro i diritti della Copa Libertadores per i prossimi tre anni e li ha subito rivenduti a due principali broadcaster: Fox Sports e Facebook. La grande novità sta nel fatto che i match del giovedì saranno in esclusiva sul social network e durante il torneo ogni squadra qualificata dovrà essere trasmessa almeno una volta su Facebook. A fare le telecronache online potrebbero essere due protagonisti del calcio sudamericano: Diego Lugano e Juan Pablo Sorin.