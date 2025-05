Il futuro di Allegri è ancora legato a Conte: bloccato dal Napoli, ma Tare insiste per portarlo al Milan

Getty e Calciomercato.com

Le motivazioni sono alte dopo un anno trascorso lontano dai campi. Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina per competere ai massimi livelli. Non vuole dimostrare niente a nessuno perché la sua carriera parla da sola, ma prendersi qualche rivincita sì. Il tecnico livornese ha tante richieste da campionati esteri, ma il suo futuro sarà ancora in Italia nella nostra serie A.Nell’estate del 2014 Allegri ereditò la panchina della Juventus da Conte. Undici anni dopo la storia potrebbe ripetersi al Napoli: il club azzurro è in pole su tutta la concorrenza per Max.. Ovviamente bisogna attendere ancora diversi passaggi ma il Napoli, di fatto, ha bloccato l’ex tecnico della Juventus in attesa di ricevere una comunicazione ufficiale e finale da Conte, sempre più orientato a tornare alla Juventus.

ma non si sente ancora tagliato fuori dalla corsa. La partita entrerà nel vivo a inizio settimana e non sarà lunghissima perché Max vuole scegliere subito la sua prossima avventura per iniziare a programmare la stagione in ogni dettaglio.E la Roma? Dopo qualche contatto esplorativo ha preferito non andare avanti nella conoscenza reciproca.