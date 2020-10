E se Mario Balotelli tornasse al Milan? Un'eventualità molto remota considerato che l'ex attaccante, tra le altre, di Brescia e Inter dovrebbe aver trovato l'accordo per il trasferimento al Genoa. Ma i continui ripensamenti del Grifone hanno indotto i betting analyst a credere ancora nel clamoroso ritorno di Super Mario a Milanello. L'ipotesi è offerta a 5,00 dai bookmaker che confidano nel fatto che l'operazione possa andare a buon fine anche perché la squadra rossonera è sempre stata nel cuore di Balotelli. Poi, quanto al problema del rispetto delle regole, troverebbe un "fratello maggiore" molto severo come Ibrahimovic e un maestro gentile come Stefano Pioli.