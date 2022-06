Basta il nome, nonostante la carta d’identità abbia toccato quota 37 lo scorso febbraio. Cristiano Ronaldo rimane uno dei (pochi) giocatori in grado di vincere le partite da solo, soprattutto se inserito nel contesto giusto. Il portoghese si aspettava sicuramente altro dal suo ritorno al Manchester United la scorsa estate ma, nonostante la delusione personale, quella dei Red Devils rimane la destinazione più probabile per l’immediato futuro di CR7 non solo per il contratto in scadenza nel 2023. Gli esperti, infatti, vedono una conferma con la maglia dello United, che avrà Ten Hag come nuovo allenatore, a 1,75. C’è chi però sogna a occhi aperti in questa estate di calciomercato. E sono i tifosi della Roma che si immaginano il portoghese esultare a braccia aperte sotto la Curva Sud. La colonia portoghese a Trigoria, Mourinho, Tiago Pinto, Rui Patricio potrebbe spingere il fenomeno lusitano verso la capitale per cercare l’ennesima sfida della carriera. Cristiano Ronaldo nuovo idolo dell’Olimpico giallorosso si gioca a 5,00. L’attaccante portoghese però sarebbe tentato anche dall’avventura in Bundesliga, unico dei quattro top campionati europei con il quale non si sia ma confrontato. Il Bayern Monaco, ormai destinato a perdere Lewandowski, sarebbe ben felice di accogliere Ronaldo tra le proprie fila, ipotesi offerta a 6,00. Stessa quota anche per il Chelsea che, dopo la partenza di Lukaku, vorrebbe un altro top player in attacco. E chi più di Cristiano Ronaldo potrebbe accendere le fantasie dei Blues? Per chi invece ama le storie a lieto fine sullo sfondo si profila anche lo Sporting Lisbona, squadra nella quale CR7 ha esordito e dove ha spiccato il volo per la sua straordinaria carriera 19 anni fa. Tornare in maglia biancoverde sarebbe la chiusura di un cerchio per l’attaccante di Funchal e pagherebbe 9 volte la posta.