Se lo ricorda benecome è terminata la sua avventura sulla panchina dello scorso anno, con quel successo sul campo delche non bastò a salvargli la panchina. Probabilmente mercoledì, quando sarà nuovamente al Ferraris ad affrontare i rossoblù,: non verrà esonerato al termine della partita, in qualunque modo dovesse finire, ma anche una vittoria potrebbe non bastare a garantirgli un futuro sereno al. Le prossime due partite, quelle contro il, saranno decisive per la sua permanenza.i” ha tenuto a specificare un furioso Giampaolo () al temine della gara contro la Lazio parlando dei prossimi due impegni. Dopo la partita contro il Crotone la serie A si fermerà nuovamente per lasciare spazio alle Nazionali: in quel momentoe il dtfaranno il punto e decideranno se continuare a dare fiducia all’attuale allenatore o se invece optare per un cambio in panchina.Presidente e direttore tecnico si aspettavano certamente di più dal tecnico, con la squadra che sembra essere ripiombata indietro di diversi mesi, a prima del lockdown dello scorso campionato: come l’ultimo Torino di, anche quello di Giampaolo, sembra essere. Le due rimonte subite nel finale contro Sassuolo e Lazio lo dimostrano., che ha subito 15 reti in appena cinque partite giocate: e pensare che due stagioni fa il Torino faceva della solidità difensiva il suo principale punto di forza. Contro Genoa e Crotone per Giampaolo sarà vietato sbagliare.