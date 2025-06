Il futuro di Leao, la scelta su Gimenez e la priorità Vlahovic. Milan, rivoluzione in attacco

RAFAEL LEAO

Partiamo dal simbolo o comunque da colui che dovrebbe essere – nelle intenzioni di Massimiliano Allegri – il fulcro dell’attacco rossonero nella prossima stagione. Rafael Leao sarà al centro dell’impostazione tattica dell’allenatore livornese, ma – chiaramente – come ogni pedina della rosa meneghina, non viene considerato incedibile. La cifra per far vacillare il Milan deve avvicinarsi sensibilmente a quota 80/90 milioni di euro (anche 100, in realtà): se non arrivassero proposte monstre di questo tipo – attenzione all’interesse manifestato dal Bayern Monaco – i rossoneri non hanno alcuna intenzione di rinunciare al proprio numero 10.