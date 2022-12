La finestra invernale si avvicina e si intensificano i vertici di mercato, soprattutto per il Milan. Non solo quello con Enzo Raiola per il rinnovo di Ismael Bennacer , secondo quanto appreso da Calciomercatao.com per la dirigenza rossonera c'è un altro incontro importante: quello con- Sul tavolo inevitabilmente il futuro di, legato al Milan fino al 2025 ma con prestazioni che, soprattutto nell'ultimo periodo, non hanno pienamente convinto. L'occasione dunque per fare un punto della situazione sull'attaccante croato ma non solo, perché un suo connazionale finisce al centro dei discorsi:. Il Milan prende informazioni: con Erceg si parla del futuro di Rebic e si guarda ancora più in là con Vušković.