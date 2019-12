Il toto esonero, a Ferrara, è già partito. A dirlo è Tuttosport che spiega come Leonardo Semplici sia sulla graticola dopo la sconfitta contro la Roma. I sostituti sono tre: da Gianni De Biasi a Beppe Iachini (che però piace anche alla Fiorentina) fino all'ex tecnico dell'Under21 Luigi Di Biagio. La gara contro il Torino - e la sosta successiva - potrebbe essere decisiva per il futuro dell'allenatore.Il toto esonero, a Ferrara, è già partito. A dirlo è Tuttosport che spiega come Leonardo Semplici sia sulla graticola dopo la sconfitta contro la Roma. I sostituti sono tre: da Gianni De Biasi a Beppe Iachini (che però piace anche alla Fiorentina) fino all'ex tecnico dell'Under21 Luigi Di Biagio. La gara contro il Torino - e la sosta successiva - potrebbe essere decisiva per il futuro dell'allenatore. Il toto esonero, a Ferrara, è già partito. A dirlo è Tuttosport che spiega come Leonardo Semplici sia sulla graticola dopo la sconfitta contro la Roma. I sostituti sono tre: da Gianni De Biasi a Beppe Iachini (che però piace anche alla Fiorentina) fino all'ex tecnico dell'Under21 Luigi Di Biagio. La gara contro il Torino - e la sosta successiva - potrebbe essere decisiva per il futuro dell'allenatore.Il toto esonero, a Ferrara, è già partito. A dirlo èche spiega come Leonardo Semplici sia sulla graticola dopo la sconfitta contro la Roma. I sostituti sono tre: da Gianni De Biasi a Beppe Iachini (che però piace anche alla Fiorentina) fino all'ex tecnico dell'Under21 Luigi Di Biagio. La gara contro il Torino - e la sosta successiva - potrebbe essere decisiva per il futuro dell'allenatore.