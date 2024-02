Il futuro di Zidane? Lo rivela un ex compagno: 'Mi ha detto che allenerebbe solo 3 squadre, ecco quali'

Thomas Gravesen, ex centrocampista e compagno di squadra di Zinedine Zidane al Real Madrid, ha parlato del futuro dell'allenatore francese a Discovery+. Queste le sue parole.



CERCHI RISTRETTA - "Ho parlato con Zidane a Madrid due anni fa e mi ha detto che ci sono solo tre incarichi che vorrebbe accettare. E sono il Marsiglia, il Madrid e la nazionale francese. Eravamo a Madrid due anni fa e mi disse proprio così. Gli chiesi anche se era disposto a tornare ad allenare. E lì mi disse che c'erano possibilità solo per quei tre. Direi che la squadra che aveva a Madrid era fantastica e lui si è dimostrato pronto sin da subito. Si parla di lui al Manchester United? Lì la situazione è diversa, è molto difficile fare qualcosa con la squadra che Erik ten Hag sta allenando in questo momento. Ma abbiamo già visto che se l'allenatore giusto arriva al momento giusto, poi la situazione può cambiare".