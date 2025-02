Belga/AFP via Getty Images

Il Galatasaray punta un ex Milan: chiesto Simic all’Anderlecht

2 ore fa



Il Galatasaray cerca un nuovo innesto difensivo e secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza del club turco ha messo nel mirino un'ex conoscenza del Milan: stiamo parlando di Jan-Carlo Simic.



L'obiettivo numero uno in realtà sarebbe Saba Goglichidze dell’Empoli, ma viste le difficoltà per arrivare al difensore georgiano, il Gala ha virato sul classe 2005 cresciuto nelle giovanili dello Stoccarda, che la scorsa estate si è trasferito dal Milan all’Anderlecht per 2 milioni di euro.