"Il Galatasaray ti fa impazzire": il video-sfottò contro Mourinho dopo la vittoria sul Fenerbahce

AFP via Getty Images

Dopoin Coppa di Turchia, seguita da una notevole coda di polemiche con tanto di buffetto rifilato dal tecnico del Fener Josè Mourinho al collega Okan Buruk , la società aranciorossa di Istanbul ha postato sui social un video che farà molto discutere., la didascalia che accompagna le immagini cartonizzate: si vede prima lo Special One che parla in conferenza stampa, con parole come "Galatasaray" e "Okan Buruk" chiaramente distinguibili; poi l'ex allenatore di Inter e Roma è a letto, legge la notizia della vittoria del Gala, sogna l'esultanza di Osimhen e compagni, Buruk che applaude e Icardi che fa il gesto di andare a dormire; infine, si sveglia dal suo incubo, ma è in un manicomio con una camicia di forza.