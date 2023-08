: canta così il Gallo Andreaidealmente accompagnato dagli 883, ed è una sveglia forte all'esperienza fin qui deludente alla, cominciata nell'estate del 2022. Zero gol, appena un paio di assist nell'arco di una stagione intera di Serie A, con l'attenuante di non essere partito come titolare e l'aggravante di aver giocato in tutto ben 30 partite di campionato e di aver anche sbagliato un rigore nella gara contro il Torino. Proprio il suo Torino. Da un granata all'altro,. Belotti ha cominciato con il piglio giusto e almeno per 90' ha ritrovato il vecchio smalto.La suaera stata multipla, una tripletta contro l'Empoli con la maglia del Toro: marcatura multipla, doppietta, è stata anche oggi, con una bella sterzata su Gyomber e uno stacco imperioso su angolo di Paredes, ad aprire e chiudere i conti e a pareggiare le prodezze di Candreva che avevano fatto rabbrividire l'Olimpico.in un frangente in cui Abraham è gravemente infortunato e dal mercato continua a non arrivare nessuno, non ce n'è stato bisogno. Belotti si è anche visto annullare una rete a inizio gara, per un fuorigioco millimetrico che non ha scalfito la sua convinzione."Mancava tanto essere me stesso, lo scorso anno ho avuto una stagione molto difficile e sicuramente non sono mai stato al 100%. Quest'anno è diverso e so che posso essere di grande aiuto", ha detto il Gallo a Dazn. Con un Belotti così l'emergenza in attacco fa meno paura, ma(che oggi ha glissato sul tema : all'orizzonte c'è il Verona alla seconda giornata, e per allora lo Special One si augura di avere almeno in rosa quell'attaccante che va chiedendo ormai da settimane.rimanendo a secco,. Intanto, Belotti ha ritrovato il sorriso, e questa, in mancanza di vittoria e ufficialità, è la notizia migliore.