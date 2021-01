in seguito a quella che viene definita la “blackout challenge”, il Garante della privacy ha deciso di utilizzare la linea dura nei confronti di TikTok. Il provvedimento di emergenza prevede ilQuesto provvedimento, si legge in una nota ufficiale del Garante, durerà fino al 15 febbraio, momento in cui verranno effettuate ulteriori valutazioni. Qualora il blocco non venisse rispettato, la piattaforma rischierebbe una. Il provvedimento stesso verrà portato all’attenzione dell’Autorità irlandese, considerato che recentemente TikTok ha comunicato di avere fissato il proprio stabilimento principale in Irlanda.Per TikTok questo significa sostanzialmente l’impossibilità a operare perché almeno per il momento non dispone di strumenti certi per accertare l’età dei suoi utenti. Il Garante si è mosso in questa direzione proprio per salvaguardare prima di tutto la salute e poi la sicurezza dei dati degli utilizzatori più giovani di questo social network. Infatti, già in dicembre le autorità avevano, come il profilo privato di default e la possibilità di interagire solo con gli amici accettati, senza però concentrarsi sulla questione riguardante l’età per iscriversi, uno scoglio facilmente aggirabile come contestato da questi provvedimenti.Nel frattempo,