Il Genoa abbassa il prezzo per Gudmundsson. La Fiorentina prepara il rilancio?

La Fiorentina potrebbe accelerare fortemente su Albert Gudmundsson nelle prossime ore? Secondo quanto racconta Fabrizio Romano potrebbero esserci sviluppi in questo senso a breve. la Fiorentina ha visto infatti rifiutate le prime due offerte per l'islandese, coi viola che si sono spinti fino a 23 milioni, bonus compresi, di offerta per poter strappare il classe '97 a Gilardino. Proposte, come detto, rispedite al mittente per la volontà del Genoa di incassare almeno 30 milioni di euro per il fantasista. Ma tutto potrebbe cambiare nelle ultimissime ore della sessione invernale.



SCONTO - Nelle ultime ore, infatti, i rossoblu avrebbero abbassato le pretese per Gudmundsson e potrebbero accettare un'offerta da 25 milioni di euro per il proprio gioellino. Cifra decisamente vicina ai 23 offerti dalla Fiorentina nelle scorse ore. Le ultime ore di mercato si preannunciano dunque bollenti.