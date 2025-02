Il Genoa blinda Masini: ufficiale il rinnovo

Getty Images

CHI E' PATRIZIO MASINI

Il Genoa comunica di aver esteso l’accordo con Patrizio Masini fino al 2028 pic.twitter.com/e1WzB57pPs — Genoa CFC (@GenoaCFC) February 6, 2025

Ilriparte dai suoi talenti fatti in casa e ne blinda uno:Il centrocampista classe 2001, prodotto del vivaio rossoblù, è una delle migliori rivelazioni in questa Serie A per i genoani e ora si lega con un lungo contratto al Grifone.- E' infatti ufficiale il rinnovo di Masini, il centrocampista 24enne ha firmato un nuovo contratto con il Genoa che scadrà il 30 giugno 2028.