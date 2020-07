Il pesante 3-0 incassato ieri sera dal Genoa in casa del Torino, oltre a complicare enormemente il cammino verso la salvezza dei rossoblù, interrompe una striscia positiva che lontano dal Ferraris durava da sei gare.



L'ultimo KO in trasferta subito dal Grifone risaliva infatti allo scorso 12 gennaio, quando Criscito e compagni persero 2-1 in rimonta a Verona. Dopo di allora la squadra di Nicola ha raccolto lontano dalle mura amiche ben dieci punti, praticamente un terzo del proprio bottino complessivo. Una lunga serie felice iniziata con i pareggi a casa di Fiorentina (0-0) e Atalanta (2-2), proseguita con le vittorie con Bologna (3-0) e Milan (2-1) e fortificata nel post-lockdown dai 2-2 in fotocopia ottenuti al cospetto di Brescia e Udinese.