L'ingresso in campo di Salvatore Sirigu ieri sera nella sfida tra Italia e Lituania sicuramente non passerà alla storia della nostra Nazionale. Ma a quella del Genoa sì.



Il cambio fra i pali azzurri decretato durante l'intervallo dal CT Roberto Mancini ha infatti permesso ad un giocatore del club rossoblù di indossare la fascia da capitano della Nazionale per la terza volta nella storia. Prima di Sirigu, infatti, soltanto Renzo De Vecchi, oltre un secolo fa, e Mimmo Criscito, nel 2018, avevano avuto questo onore.



Un evento che il club di Villa Rostan ha voluto celebrare postando le proprie congratulazioni al portiere sardo sui propri canali social.