Bocciato dall'Inter, Lisandro Lopez potrebbe presto avere una nuova opportunità per imporsi nel nostro campionato.



Prelevato in prestito lo scorso gennaio dai nerazzurri, in cinque mesi il 28enne difensore argentino di proprietà del Benfica la Serie A l'ha vista praticamente soltanto dalla panchina. Appena 45' i minuti in campo, per lui, subentrato ad inizio ripresa a Miranda durante la sfida di metà febbraio contro il Bologna. Prima e dopo il nulla.



Una bocciatura sonora che tuttavia non sembra avergli pregiudicato del tutto la possibilità di avere un'altra chance in Italia. Secondo Sky Sport su di lui avrebbe messo gli occhi il Genoa, che l'avrebbe individuato come possibile sostituto del partente Armando Izzo. I dirigenti rossoblù avrebbero già allacciato i primi contatti con il Benfica per ottenere l'ex nazionale argentino in prestito, facendo leva anche sui buoni rapporti instaurati con il club lusitano ai tempi della trattativa Taarabt.



Per Ballardini il roccioso difensore sudamericano con il vizio del gol sarebbe l'uomo perfetto per la difesa a quattro che vorrebbe adoperare nella prossima stagione.