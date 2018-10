È la, o meglio le cinque partite che diedero il via libera alper laQuello che è passato alla storia come lo "" è infatti una ferita aperta per i tifosi rossoblù che ora la società ligure intende provare a sanare una volta per tutte.Come ha spiegato ieri sera in diretta a TeleNord il dirigente del club più antico d'Italia, Tonino Bettanini,A riaprire il caso è stata la recente pubblicazione del libro scritto da Giancarlo Rizzoglio, “La stella negata al Grande Genoa”, che ha svelato nuovi dettagli sulle presunte irregolarità avvenute all'epoca per favorire la vittoria del Bologna.. La vittoria del Bologna sarebbe stata quindiI fatti attorno a quella gara in effetti furono decisamente travagliati. Giunte in finale del girone Nord per contendersi l'accesso alla finalissima nazionale contro l'Alba Roma, le due formazioni rossoblù dovettero disputare ben cinque gare prima di stabilire chi si sarebbe guadagnato la qualificazione. Dopo la vittoria del Genoa per 2-1, il Bologna ribaltò il risultato col medesimo punteggio al ritorno, portando la serie alla bella. Nella terza sfida però, giocata sul neutro di Milano,e a fare ripetere lo spareggio questa volta a Torino. Ma non andò meglio. Anzi la quarta sfida fu preceduta dache coinvolsero diverse zone della città sabauda, sfociando in alcuni casi anche in. Sul campo la gara terminò in pareggio costringendo ad un quinto incontro che venne fatto giocare all'alba del 9 agosto a Milano a porte chiuse. Qui fu il Bologna a prevalere sul Genoa guadagnandosi l'accesso alla finalissima scudetto in mezzo alle veementi e furiose contestazioni della squadra ligure.Contestazioni rimaste inascoltate per quasi un secolo, ma che ora potrebbero clamorosamente tornare d'attualità garantendo al Genoa la conquista di quella stella d'oro, simbolo dei 10 scudetti vinti, a lungo inseguita.