, con sede a Miami. Mercoledì scorso le firme sull’accordo conDal sesto posto del 2009 con Gasperini ma con l’Europa sfumata a causa della mancanza della licenza Uefa, alla retrocessione a tavolino del 2005 (affare Venezia). Dal salvataggio del 2003 (il Genoa era virtualmente fallito e Preziosi lo rilevò per 750mila euro ma dovette sborsare 27 milioni per pagare le esposizioni), al mantenimento della massima categoria per quindici stagioni, record dal secondo dopoguerra ad oggi.Cartelli innalzati in gradinata Nord: “Preziosi vattene!”, come risalendo a ritroso nel tempo, altre contestazioni di massa contro Fossati, Spinelli, Dalla Costa. Scerni. Con una buona dose di autoironia e di scaramantica prudenza, qualche gruppo di fans ha già fatto circolare sui social l’ennesima invettiva, a futura memoria: “Fondo, vattene!”.. “Siamo profondamente onorati di diventare parte di un club con una stori, un patrimonio e una tradizione come il Genoa”, le parole riportate e attribuite auno dei due fondatori del fondo 777 Partners. ”Comprendiamo a rispettiamo l’eredità che stiamo ereditando, vogliamo custodire e proteggere l’orgogliosa eredità dei Rossoblù puntando a migliori piazzamenti possibili in serie A”:“E’ arrivato il momento di passare la mano. Avevo sempre detto che avrei lasciato il Genoa solo ad una nuova proprietà forte e affidabile e lo lascio a 777 Partners”.Cede l’intero pacchetto azionario del club (per la precisione il 99,9%), salvo la minima percentuale di quote in mano ai piccoli azionisti. Lascerà ovviamente la carica di presidente mae farà pesare la propria esperienza sulle strategie mercato e sulle scelte che i nuovi dovranno effettuare. Una soluzione ibrida che lascia alcune perplessità.. Il Genoa è stato valutato attorno ai 150 milioni di euro, una buona metà rappresentati da indebitamenti pregressi del club. La formula è inedita e lega l’effettivo versamento del prezzo pattuito a diversi indici (anche finanziari), nonché ai risultati conseguiti dalla squadra nelle stagioni a venire., dalla loro sagacia e dalla capacità di mettere a profitto le potenzialità del club.. Gli investitori di capitali valutano i rischi – e le conseguenti esposizioni finanziarie – in base ai ritorni economici che queste producono. Un business in fieri, dunque. E. Preziosi dunque si sarebbe tenuto una sorta di golden share, da far valere in casi estremi e ovviamente già previsti contrattualmente fra le parti. Illazioni, naturalmente. Che nessuno dall’interno del club vuole confermare né commentare., sintetizzato nel claim che compare sul sito web della società. “Empowering growth in opportunistic markets”. Rafforzare la crescita in mercato che ne offrono le opportunità”. Genova e il Genoa evidentemente corrispondono a queste caratteristiche.in comparti finanziari di alto livello.all’università della Florida e ha ricoperto cariche nelle società dalle quali, nel 2015 assieme a Pasko, ha avuto origine la 777 Partners, sede a Miami, 3 miliardi di dollari di assets, 60 società in portafoglio (finanza, aviazione, produzione di video – la Fanatiz che serve in streaming sport dal vivo a 90 Paesi nel mondo -, assicurazioni) e 600 dipendenti nel mondo.(possiede fra gli altri la squadra di basket dei London Lions) e del calcio in particolare. Nel 2018 aveva acquistato una piccola quota (il 6%) del capitale azionario del Siviglia calcio e il suo rappresentanteera entrato nel board del club andaluso. Ultimamente i rapporti con gli spagnoli si sono guastati a causa dell’ostilità manifestata dai piccoli azionisti verso l’intenzione di 777 Partners di acquisire la maggioranza del club., dove i tifosi, a differenza che in Italia, contano per davvero, essendo proprietari di quote consistenti del capitale azionario dei club, e sono in grado di decidere il futuro dei propri colori.Da quel che è filtrato sarebbero tre le linee di intervento concepite dai nuovi padroni del Genoa: valorizzazione del brand Genoa nel mondo, attraverso iniziative sostenute dal sistema mediatico e di comunicazione: social, on line, merchandising ecc.che è già interessato a lavori di miglioria condotti in tandem da Genoa e Sampdoria. Infine, rafforzamento delle risorse dal settore giovanile che già gode di ottima salute e solo negli ultimi anni ha sfornato talenti come Mandragora, Salcedo, Pellegri, Rovella e ora Cambiaso e Bianchi.(immediato ponente genovese) su terreni già acquistati da Preziosi nel 2010.. La vecchia dirigenza, secondo gli accordi sottoscritti, non verrà defenestrata e l’ad Alessandro Zarbano - fidatissimo braccio destro di Preziosi – resterà al proprio posto di custode dei conti.– rinforzata negli ultimi giorni di mercato, quando l’ipotesi del passaggio di consegne si era fatta concreta –e ricoperta per ora da Carlo Taldo, ex ds delle giovanili rossoblù. Ballardini aveva raggiunto l’intesa con Preziosi per prolungare fino al 2023 ma il contratto non è mai stato depositato in lega, probabilmente proprio per via dell’imminente arrivo degli americani. Che vorranno avere le mani libere anche sul versante tecnico., una sola vittoria a Cagliari e un pareggio a Bologna. La classifica piange, il tecnico appare nervoso ma se il Genoa tornerà a scalare la classifica la sua panchina non correrà rischi immediati. Domani, chissà? La stecca del biliardo sarà in mano agli americani.