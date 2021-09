Il calcio in Italia compie 128 anni. E come ogni 7 settembre che si rispetti anche questa volta i tifosi del Genoa sono pronti a celebrare la ricorrenza.



Pur con tutti i limiti imposti dall'emergenza sanitaria, i supporter rossoblù non hanno intenzione di rinunciare all'appuntamento con il compleanno club più antico d'Italia. Chiamando all'adunata generale tutti i sostenitori del grifone, le diverse sigle del tifo organizzato rossoblù si sono date appuntamento questa sera in Piazza Alimonda per attendere tutti assieme lo scoccare della mezzanotte e soffiare metaforicamente la selva di candeline disposta sulla torta del Grifone.



L'invito dei capi ultra è inoltre quello di tappezzare oggi e domani le vie e le piazze della città di rossoblù, esponendo bandiere e striscioni ma anche indossando sciarpe e magliette.



Perché anche in tempo di pandemia il compleanno del Genoa, e del calcio in Italia, merita di essere festeggiato.