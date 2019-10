Poco meno di 101 chilometri a gara, per la precisione 100,90: è la media della distanza percorsa complessivamente dai giocatori del Genoa nei primi sei turni di campionato.



Una cifra che, seconda una tabella pubblicata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, posiziona i rossoblù all'ultimo posto solitario di questa speciale classifica tra le venti protagoniste di Serie A.



Un dato forse poco significativo dal momento che se la graduatoria conferma la leadership dell'Inter, proprio come in campionato, la sua inseguitrice Juventus corre meno di altre quattro squadre, tra cui Parma e Lecce che certo non stazionano nelle fasce alte del campionato. Altro dato 'bugiardo' è quello del Napoli che per distanza coperta a partita si trova soltanto al 19° posto, davanti al solo Genoa.



Del resto correre tanto non è necessariamente sinonimo di correre bene. Guardando il Grifone attuale tuttavia si fa fatica a credere che sia realmente così.