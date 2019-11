E' una simpatia antica quella che lega Stefanos Tsitsipas al Genoa: “Non so bene come sia nata questa passione - ha dichiarato più volte il tennista greco - Forse da bambino, per i colori della maglia…”. Fatto sta che per lui il calcio è sinonimo di Grifone, seppur le occasioni per vederlo dal vivo siano rare come la neve ad Atene.



In questi giorni il numero 6 del ranking mondiale è impegnato a Londra nelle Atp Finals e per una volta ha voluto essere la società rossoblù a dare la propria spinta all'asso della racchetta pubblicando sul sito ufficiale del club un insolito in bocca al lupo al tennista ellenico.



Una squadra che fa il tifo per un suo sostenitore. Mica male. E se è vero che i genoani sfottono bonariamente i cugini della Sampdoria definendoli ciclisti, per via della maglia a strisce che ricorda quella del campione del mondo del pedale, ora magari i blucerchiati potranno rifarsi dando dei tennisti ai rossoblù...