In attesa di capire quale sarà il futuro di Gianluca Scamacca, che potrebbe lasciare il Genoa già a gennaio con sei mesi d'anticipo rispetto alla conclusione naturale dell'anno di prestito concordato con il Sassuolo, la società rossoblù sonda il mercato alla ricerca di un possibile sostituto del centravanti romano.



Tra i nomi vagliati dalla dirigenza ligure ci sarebbe anche quello di Sam Lammers, 23enne punta olandese passata in estate dal PSV all'Atalanta.



Autore fin qui di due reti in nove apparizioni con la maglia nerazzurra, Lammers si trasferirebbe in rossoblù in prestito. Lo riporta stamane la Gazzetta dello Sport.