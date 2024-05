Il Genoa mette tutti in riga: è la miglior neopromossa d'Europa

Marco Tripodi

un' ora fa



Ora che i campionati sono ufficialmente terminati quella che prima era soltanto una tendenza è diventata una certezza: il Genoa è stata la miglior neopromossa dell'anno in Europa.



Se si prendono in considerazione i principali cinque campionati nazionali del vecchio continente (Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, oltre ovviamente all'Italia) si nota come nessuna formazione approdata in questa stagione in massima categoria abbia saputo fare meglio del Grifone. Né a livello di punti assoluti, né per ciò che concerne la media-punti a gara.



I rossoblù hanno infatti collezionato 49 punti in 38 partite, viaggiando a una media di 1,29 punti a gara. Meglio dei tedeschi dell'Heidenheim che, pur classificandosi ottavi in Bundesliga, campionato da 18 squadre, hanno fatto registrare una media pari a 1,24. Al terzo posto di questa speciale graduatoria si piazza l'Alaves, decimo in Liga con 46 punti e 1,21 di media.