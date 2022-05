Il pesante 3-0 incassato questo pomeriggio dal Genoa in casa del Napoli rappresenta quasi una pietra tombale sulle speranze rossoblù di evitare la retrocessione in Serie B. A 90 minuti dal termine del torneo il Grifone si trova infatti a 3 punti di distanza dalla quota salvezza. Una posizione attualmente occupata dalla Salernitana, squadra che però in caso di arrivo a pari punti con i liguri li sopravanzerebbe grazie al vantaggio negli scontri diretti.



Malgrado ciò, al momento il Genoa non è ancora matematicamente retrocesso. Un ultimo estremo appiglio potrebbe fornirglielo indirettamente il Cagliari, l'altra squadra ancora in lotta per la salvezza. Nel caso, improbabile ma non impossibile, in cui liguri, sardi e campani dovessero arrivare tutti a pari punti (31) sarebbe infatti proprio il Grifone a salvarsi. A quel punto infatti la classifica avulsa, che tiene conto dei punti fatti negli scontri diretti tra tutte le squadre coinvolte, il Genoa sarebbe quella che ne vanterebbe di più, avendone collezionati sette contro i sei della Salernitana e i due del Cagliari.



Un'eventualità ad ogni modo estremamente remota. Per verificarsi tale situazione non solo il Genoa dovrebbe vincere la prossima gara col Bologna e la Salernitana perdere la sua contro l'Udinese. Servirebbe soprattutto che il Cagliari pareggiasse entrambi i confronti ancora a sua disposizione, quello di questa sera contro l'Inter e quello del prossimo weekend con il Venezia. Con qualsiasi altra combinazione di risultati il Genoa sarebbe spacciato. E la sentenza potrebbe arrivare già questa sera al termine della sfida tra i sardi e i nerazzurri.