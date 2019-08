Tre acquisti in tre giorni possono non bastare per il Genoa. Dopo gli arrivi di Saponara, Agudelo e Schone, il club rossoblù continua a tenere nel mirino un altro rinforzo per il proprio centrocampo: Thiago Maia.



Il brasiliano del Lille è il sogno non nascosto di Enrico Preziosi, quello che nelle gerarchie del presidente avrebbe scavalcato il connazionale Lucas Silva del Real Madrid come partner ideale di Schone nella cerniera mediana del Grifone.

La chiusura del mercato inglese ha tolto di mezzo un potenziale concorrente come il Newcastle, che nei giorni scorsi hanno a sua volta sondato il terreno per Maia senza però formalizzare mai un'offerta ufficiale.



Ora l'ultimo ostacolo tra il 22enne di Boa Vista e la Liguria sembra essere il Club Bruges. I fiamminghi rispetto al Genoa hanno dalla loro la possibilità di offrire al ragazzo la vetrina delle coppe europee. Ma il fascino del campionato italiano rispetto a quello belga potrebbe alla fine risultare decisivo nell'indirizzare Thiago Maia verso Pegli.