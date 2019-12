È Matteo Politano l'uomo su cui si concentrano le maggiori attenzioni del Genoa in vista del mercato di gennaio.



ALTERNATIVE - L'ala dell'Inter è da tempo l'oggetto dei desideri del club rossoblù, desideroso di regalare al giocatore quello spazio che in nerazzurro non riesce ad avere con continuità. Le intenzioni del diretto interessato, tuttavia, sembrano altre, visto che la destinazione ligure non sembra essere troppo di suo gradimento. Per questo motivo il Grifone non tralascia piste alternative che, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, sarebbero almeno quattro.



La principale porta sempre a Milano anche se sull'altra sponda del Naviglio e riguarda il milanista Fabio Borini, in uscita dai rossoneri. Altre ipotesi, tutte non prive di difficoltà, sono infine quelle che corrispondono ai nomi dello svincolato Ben Arfa, del leccese Falco e dell'ex Empoli Zajc.