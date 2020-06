Con un'iniziativa certamente originale il club rossoblù ha studiato un modo per avere, seppur in maniera virtuale, i propri sostenitori sugli spalti del Ferraris. Lungo l'intero tracciato del settore dei distinti sono stati infatti posizionati già nella giornata di oggi due enormi striscioni rossoblù recanti il logo sociale e la scritta Genoa Cricket & Football Club. La particolarità sta nel fatto cheL'iniziativa è stata presentata così dal club, attraverso i propri canali ufficiali:. Siete gli attori principali di uno spettacolo ineguagliabile e come a teatro quando i protagonisti sono fuori scena le quinte sono abbassate. Oggi noi abbiamo issato dei maxi teli sugli spalti. Ogni lettera del nostro nome è composta dai vostri nomi, i nomi di tutti gli abbonati.