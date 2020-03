Nel giorno in cui Gianluca Signorini avrebbe compiuto 60 anni il Genoa non si è dimenticato di rendere omaggio al suo storico capitano.



"Sarebbero 60 le candeline spente oggi da Gianluca Signorini - si legge sul sito della società rossoblù - Capitano, bandiera e una leggenda in maglia rossoblù. indossata e onorata per sette anni, dal 1988 al 1995, scendendo in campo 234 volte. 234 battaglie. Vittorie e sconfitte, il calcio come metafora della vita. La promozione in Serie A dei famosi “50 punti” (poi 51), la cavalcata del quarto posto, quella fino alle semifinali di Coppa Uefa con tappa vittoriosa a Anfield Road. I pugni stretti al cielo sul campo, la stretta al cuore nell’ultimo omaggio davanti al suo popolo, il popolo rossoblù. Che si stringe ancora intorno a lui, ricordandolo con l’affetto eterno che meritano i più grandi. Quella maglia numero 6 che sarà per sempre sua, il Centro Sportivo dove ha trascorso la sua vita da atleta che ora porta il suo nome. Tanti auguri, capitano".