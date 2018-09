L'ennesimo atto d'amore dimostrato dai tifosi del Genoa nei confronti della squadra è testimoniato dai 18.004 abbonati che in ogni gara interna di questa stagione colorerano gli spalti del Luigi Ferraris.



Un traguardo prestigioso ed importante che migliora i dati delle ultime stagioni e che, anche per questo, la società rossoblù ha deciso in parte di ricompensare venendo incontro alle esigenze dei suoi sostenitori.



In occasione del primo turno infrasettimanale della Serie A, in programma mercoledì prossimo a Marassi contro il Chievo, il club permetterà l'accesso allo stadio a prezzi sensibilmente ribassati rispetto al solito, con la possibilità di acquistare al prezzo simbolico di 1 solo euro se si deciderà di comprare i tagliandi direttamente ai botteghini poco prima del fischio d'inizio della gara.

Tutti i minori di 14 anni accompagnati da un adulto potranno inoltre entrare gratis nei settori distinti e gradinata sud.