Fra i vari giocatori che lasceranno il Torino nel mercato di gennaio ci sono anche Simone Edera e Vittorio Parigini: secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, i due attaccanti sarebbero nel mirino del Genoa.



Edera potrebbe trasferirsi in rossoblù con la formula del prestito, Parigini invece a titolo definitivo. D'altronde quest'ultimo è in scadenza di contratto e completamente al di fuori dei progetti della società granata: il suo trasferimento al Genoa potrebbe avvenire per una cifra quasi simbolica.