La giornata dell'orgoglio genoano: questo sarà la gara di sabato tra il Grifone è il Bologna.



Dopo la retrocessione in Serie B sancita matematicamente la scorsa domenica, il Genoa intende salutare la massima categoria disputando l'ultima gara di questo campionato avvolto dal calore della propria gente.



Ad agevolare l'intento un Marassi che si preannuncia gremito all'inverosimile anche grazie alle tariffe adottate dalla società per la messa in vendita dei biglietti. Per assistere alla sfida contro i felsinei possono bastare infatti appena 2 euro, ossia il costo di un tagliando che permette di assicurarsi un posto in Gradinata Sud. Di poco superiori le somme per accedere agli altri settori dello stadio. Per i Distinti, ad esempio, ne basteranno appena 5, mentre in Tribuna i prezzi partiranno dai 15 euro.



L'obiettivo evidente è quello di portare più gente possibile a Marassi per cementare il punto di partenza del nuovo Genoa. Che inevitabilmente non potrà che avere nel suo popolo la propria pietra angolare.