Ennesimo colpo in prospettiva per il Genoa che nell'ultima giornata di mercato si assicura le prestazioni di un giovane attaccante italiano reduce da un biennio in Spagna.



Nella mattinata odierna i dirigenti rossoblù hanno trovato l'accordo con il Villareal per riportare in Italia Davide Castelli, 21enne centravanti lombardo cresciuto nel vivaio dell'Albinoleffe prima di essere prelevato nel 2018 dal club castigliano.



Con il Sottomarino Giallo Castelli ha militato negli ultimi due campionati nella formazione C, disputando il campionato di Tercera Division, equivalente alla nostra Serie D, siglando sei reti in 38 partite. Per il momento verrà aggregato alla squadra Primavera del Grifone come fuori quota.