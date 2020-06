Continuerà in riva all'Adige, almeno per altri 12 mesi, la carriera di Eddie Salcedo.



Arrivato in gialloblù la scorsa estate dall'Inter, secondo gli accordi in essere tra i nerazzurri e il Genoa, nella prossima finestra di mercato il giocatore attaccante diverrà nuovamente a tutti gli effetti un tesserato del Grifone che eserciterà nei suoi confronti il diritto di riacquisto.



Tuttavia prima di far rientro a Pegli l'italo-colombiano dovrà probabilmente attendere ancora qualche mese. L'intenzione del Verona è infatti quella di prolungare per un'altra stagione la sua permanenza in maglia scaligera.

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato il tecnico scaligero Ivan Juric a chiedere ai propri dirigenti la conferma in prestito di Salcedo.



Nella stagione in corso, nonostante un brutto infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare quasi due mesi di gare, il classe 2001 è stato comunque in grado di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel collettivo veneto, disputando dieci partite e andando a segno una volta, in occasione della gara interna contro il Brescia vinta 2-1 dal Verona.