Sistemata la fascia sinistra con l'arrivo di Jaroszynski dal Chievo e quello sempre più probabile di Barreca dal Monaco, ora il Genoa si concentra sulla corsia opposta.



Secondo quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX, il club rossoblù starebbe pensando di riportare in Italia una vecchia conoscenza del nostro calcio, quel Mauricio Isla già ammirato in Serie A con le maglie di Udinese, Juventus e Cagliari.



Il laterale cileno, 31 anni, è attualmente in forza al Fenerbahce in Turchia ma non disdegnerebbe un rientro nel nostro Paese dove è seguito con estremo interesse anche dalla Fiorentina.