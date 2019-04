Il Genoa allunga le sue mani su un giovane portiere marchigiano.



Lorenzo Guercio, classe 2003, estremo difensore del Portorecanati ha sostenuto nei giorni scorsi un provino con il settore giovanile rossoblù, destando un'ottima impressione in tutto l'ambiente. Secondo quanto racconta il sito Marcheingol.it, il ragazzo ha per il momento fatto rientro nel suo club di provenienza ma è molto probabile che presto possa tornare in pianta stabile a Pegli. Attenzione però alla forte concorrenza della Spal, già da tempo attenta su di lui.



Nonostante un'età verdissima Guercio è spesso impiegato da titolare nella formazione marchigiana militante nel campionato di Eccellenza. Qualche mese fa inoltre ha fatto parte della rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15.