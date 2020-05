Il protocollo sanitario ancora non c'è ma il Genoa ha deciso di non voler più aspettare.



Nonostante la volontà del club rossoblù sia quella di attendere la redazione del documento ufficiale comprendente le linee guida da attuare in merito alla ripresa degli allenamenti, la società ha deciso di accelerare un po' i tempi, bruciando alcune tappe necessari al rientro in campo.



Da questa mattina, infatti, l'intera rosa del Grifone si sottoporrà ai test sierologici e all'esame dei tamponi, per individuare ed eventualmente isolare qualsiasi soggetto possa risultare contagiato dal Covid-19. Una procedura a cui in realtà alcuni genoani si erano già sottoposti lo scorso venerdì.