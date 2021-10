Guardare al futuro riproponendo il passato. Le intenzioni della 777 Partners, da poco più di un mese nuova proprietaria del Genoa, sembrano quelle di rispolverare l'antico blasone del club rossoblù rimettendo in panchina il tecnico che meglio ha fatto al Grifone negli ultimi decenni: Gian Piero Gasperini.



L'idea di strappare il tecnico di Grugliasco all'Atalanta frulla da un po' nella testa di Blazquez e soci e secondo quanto riporta l'edizione bergamasca del Corriere della Sera sarebbe qualcosa di più di una semplice suggestione. Tanto che la stessa dirigenza orobica si starebbe mobilitando per blindare il proprio allenatore, coinvolgendo in un progetto societario che preveda per lui compiti e responsabilità più ampie di quelle attuali.