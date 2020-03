Come anticipato qualche giorno fa da Calciomercato.com,A rilanciare la notizia è questa mattina la. Secondo il quotidiano rosa le recenti prestazioni dell'attaccante paraguaiano avrebbero convinto il club rossoblù a versare entro giugno al Betis, club da cui il giocatore è arrivato in prestito nel gennaio 2019, la cifra restante per aggiudicarsi Sanabria a titolo definitivo.