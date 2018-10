C'è anche il nome di Loris Benito nell'elenco dei possibili obiettivi di mercato del Genoa per gennaio.



Stando a quanto riporta questa mattina Il Secolo XIX, il club più antico d'Italia starebbe ripensando al ventiseienne svizzero dello Young Boys per rinforzare la propria fascia sinistra.



Quello del Genoa per Benito sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma visto che già tre stagioni fa, quando il ragazzo militava nel Benfica, la società di Preziosi aveva provato a portarlo a Pegli.

​Il suo contratto con la formazione elvetica andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, ciò significa che già a gennaio chi volesse acquistarne il cartellino potrebbe pagarlo ad un prezzo d'occasione.