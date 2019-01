Nome nuovo per la corsia di destra del Genoa.



Stando a quanto si scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito, la società rossoblù sarebbe ad un passo dal tesserare Kingsley Ehizibue, esterno destro classe 1995 del PEC Zwolle.



Il 24enne originario della Nigeria, nato a Monaco di Baviera ma naturalizzato olandese era stato seguito in passato anche dalla Sampdoria e soprattutto negli ultimi giorni dalla Spal. I ferraresi sembrano avere il giocatore in pugno prima che l'irruzione last minute del Genoa scombinasse le carte in tavola avvicinando sensibilmente Ehizibue alla Liguria.



Utilizzato prevalentemente come terzino dal suo attuale allenatore, l'ex centrale di Lazio e Milan Jaap Stam, Ehizibue è imn realtà un laterale completo in grado di coprire ogni posizione lungo la fascia di competenza, potendo agire anche da esterno di centrocampo come da ala d'attacco.