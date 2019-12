Il Genoa continua a lavorare per trovare una soluzione sul mercato per migliorare l'attacco rossoblu e tra i vari profili seguiti, c'è anche Nikola Kalinic su cui si sono posati però anche gli occhi della Fiorentina. Si parla anche di un possibile scambio col Bologna per Destro, con Sanabria che farebbe il viaggio inverso. Altre soluzioni possibili sono quelle che portano a Zaza e Llorente, anche se quest'ultimo pare decisamente il più difficile da raggiungere. A riportarlo è Il Secolo XIX.