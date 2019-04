Il pareggio 0-0 nel 'derby' di ieri sera contro il Real Madrid, l'ultimo valido per qualificarsi in Champions League. Un risultato che arriva dopo la vittoria per 3-0 nello scorso turno di Liga nello scontro diretto contro il Siviglia, che rimane così al 5° posto. A 4 giornate dalla fine del campionato, il Getafe, rappresentante di una città a 10 km da Madrid,. Della storia europea degli Azulones, del loro allenatore cholista José Bordalas, della coppia d'attacco Mata-Molina e dell'età media molto alta della rosa (di cui fa parte anche il 35enne Mathieu Flamini) vi abbiamo già parlato il mese scorso . Ma quali sono i nomi più giovani di questo organico che sta sorprendendo tutti?- Il più giovane della truppa è un prodotto del vivaio:. Contro il Real ha giocato la seconda gara di fila da titolare, l'ottava presenza complessiva in questo campionato. Ancora gli manca il gol, ma non il talento. Sarà interessante vederlo all'opera nelle prossime annate, come protagonista del ricambio generazionale nell'organico del Getafe ed eventuale uomo-mercato.- La chiave per una formazione così solida è una linea mediana completa e tatticamente intelligente.. Maksimovic è cresciuto nella Stella Rossa e annovera anche un'esperienza nella Primavera del Verona. Si è presentato al grande calcio segnando il gol decisivo nella finale dei Mondiali Under 20 del 2015, vinta dalla sua Serbia contro il Brasile. Dopo esperienze in Slovenia (Domzale) e Kazakistan (Astana) è approdato in Liga nel 2017: dopo una stagione da riserva nel Valencia, il Getafe l'ha comprato per 5 milioni di euro e l'ha reso un titolare inamovibile.. Arambarri, divenuto professionista in patria nel Defensor, è arrivato al Getafe nel 2017 dal Bordeaux; l'estate scorsa si vociferava di- A volare sulla fascia sinistra nello scacchiere di mister Bordalas,: 15 presenze, 1 gol e 2 assist, prima di rompersi il crociato del ginocchio destro. Uscito dalla cantera dell'Atletico Madrid, Ndiaye si è fatto le ossa in Segunda Division nel Tenerife prima di essere acquistato dal Getafe per 3 milioni di euro nel 2017; l'infortunio ne pregiudicherà l'attrattiva nell'immediato, ma per la prossima stagioneRestando infine sulla corsia di sinistra, ma retrocedendo di qualche metro,, nato calcisticamente nel Nacional di Montevideo. Il Getafe lo ha preso nel 2017 e a luglio 2018 l'ha mandato in prestito all'Albacete, in Segunda Division, ma, per diventare gradualmente il padrone della fascia mancina. Su di lui ha messo gli occhi l'Atletico Madrid, in cerca di nuovi terzini.