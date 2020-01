In neanche 7 giorni la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto discutere e le è poi costata l'eliminazione. Elisa De Panicis, bellissima modella e showgirl, è stata prima oggetto delle attenzioni tutt'altro che positive dell'altro concorrente, Salvo Veneziano, espulso per gli apprezzamenti spinti e sessisti sul suo vestito e poi è finita al televoto, venendo eliminata dalla casa.



Proprio il conduttore del programma, Alfonso Signorini, ha però svelato qualche giorno fa come Elisa si stia consolando. La bionda ex concorrente di Uomini e Donne è innamorata del terzino del Milan Theo Hernandez con cui ha in ballo una love story.



E voi ve la siete persa nella casa? Ecco le sue foto più sexy.