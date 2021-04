Minuto 60 di Parma-Milan, risultato di 2-0 in favore dei rossoneri. QUI LA NOSTRA MOVIOLA ), tra lo stupore dei giocatori in campo, soprattutto quelli rossoneri. Ibra viene circondato dai compagni e dagli avversari, Rebic in particolare lo frena e lo invita ad abbandonare il campo: meglio non dire altro in casi come questi. Rivedendo l’azione,, un contatto di gioco che ha visto lo svedese perdere un duello aereo dopo un rilancio di Donnarumma. Ibra si è lamentato, con Maresca non lontano dall’azione, poi la stessa è proseguita fino a quando è arrivato il rosso per Ibra, in seguito a un’altra protesta dello svedese.- Stefano Pioli dopo la partita ha spiegato quanto accaduto, lato Zlatan Ibrahimovic: ". L'ultima frase che gli avrebbe detto è: “Allora non ti interessa quello che dico io’. Dispiace perché Ibra stava bene in campo”. Una discussione, ma senza alcuna offesa personale: è questa la versione di Ibrahimovic. E nel post partita è spuntato un video, in cui si sente lo svedese dire all’arbitro:. La reazione dell’arbitro Maresca è stata immediata: mano fulminea sul taschino e cartellino rosso.- L’ultima, perché. Talvolta, in campo si sorvola su una prima protesta, per poi intervenire in un secondo momento, quando la stessa è prolungata o ne arriva una poco dopo.Sarà fatta chiarezza su quanto accaduto in campo dal referto di gara dell’arbitro in seguito a Parma-Milan, in cui è tenuto a scrivere le motivazioni esatte che lo hanno portato a espellere Ibra. Ora, che arriverà tra martedì e mercoledì: si parte da un minimo di una giornata, ma nel caso di ingiurie la pena può essere maggiore.. Un episodio destinato a far discutere a lungo.